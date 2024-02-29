Инсайдер Романо назвал два суперклуба для Хаби Алонсо

Футбольный инсайдер Фабрицио Романо поделился мыслями касательно будущего наставника леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо после окончания сезона-2023/2024.

«Сейчас Алонсо хочет сконцентрироваться на работе в «Байере». Он хочет добиться исторического успеха. Кто-то в Леверкузене верит, что Хаби останется в клубе еще на один сезон, но я считаю, что это будет сложно устроить. «Ливерпуль» и «Бавария» будут активно пытаться подписать его», - поведал Фабрицио посредством социальных сетей.

Алонсо занимает пост главного тренера «Байера» с октября 2022 года. В этом сезоне «фармацевты» лидируют в Бундеслиге, опережая «Баварию» на восемь баллов.