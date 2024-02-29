​Руни: «Тен Хагу нужно время, всё получится»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни считает, что общественности и прессе не следует оказывать давление на наставника команды - нидерландского специалиста Эрика тен Хага. Руни уверен, что тен Хагу нужно предоставить время, и тогда у него все получится.

- В прессе многое пишут о работе Эрика тен Хага, но я считаю, что он справляется со своей работой. Мы видим больше стабильности в выступлениях «Манчестер Юнайтед». Я думаю, что ему следует предоставить время, - цитирует слова бывшего нападающего BBC Sport.

Напомним, что тен Хаг возглавил клуб летом 2022 года. Ранее он тренировал «Аякс».