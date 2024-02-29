​Руни: «Когда «Манчестер Юнайтед» проигрывает, то народ сразу говорит о кризисе»

Уэйн Руни, бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и английской сборной, считает, что пресса слишком щепетильна и критична в отношении его бывшего клуба. По его словам, каждое поражение «Манчестер Юнайтед» порождает разговоры о кризисе, которые сам Руни зачастую находит неуместными:

- В «Манчестер Юнайтед» всегда так - одно поражение, и люди уже обсуждают кризис. Я прекрасно знаю это, так как провел столько лет в клубе. В матче против «Ноттингем» я увидел реакцию на матч с «Фулхэмом». Но впереди игра с «Манчестер Сити», фантастической командой. Это вызов. Большой вызов, - цитирует слова Руни BBC Sport.