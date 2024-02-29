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​Руни: «Когда «Манчестер Юнайтед» проигрывает, то народ сразу говорит о кризисе»

29 Февраля 2024 • 04:34 Комментировать

Уэйн Руни, бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и английской сборной, считает, что пресса слишком щепетильна и критична в отношении его бывшего клуба. По его словам, каждое поражение «Манчестер Юнайтед» порождает разговоры о кризисе, которые сам Руни зачастую находит неуместными:

- В «Манчестер Юнайтед» всегда так - одно поражение, и люди уже обсуждают кризис. Я прекрасно знаю это, так как провел столько лет в клубе. В матче против «Ноттингем» я увидел реакцию на матч с «Фулхэмом». Но впереди игра с «Манчестер Сити», фантастической командой. Это вызов. Большой вызов, - цитирует слова Руни BBC Sport.


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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Манчестер Юнайтед
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