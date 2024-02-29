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Названа сумма, которую «Барселона» готова заплатить за Канселу

29 Февраля 2024 • 01:49 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
03.03 18:30

«Барселона» рассчитывает оформить выкуп Жоау Канселу у «Манчестер Сити» после завершения сезона.

В каталонском клубе довольны выступлениями португальца и решительно настроены сохранить его в своих рядах после истечения арендного договора. По сведениям журналиста Феррана Корреаса, «Барселона» готова предложить за Канселу порядка 15-20 млн евро. Пока неизвестно, устроят ли «Манчестер Сити» такие условия.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость универсального крайнего защитника в 40 млн евро. В активе 29-летнего футболиста три забитых мяча и четыре голевых паса в 29 матчах нынешней кампании за «сине-гранатовых».

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