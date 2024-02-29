Руни признался, что хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Наставник Уэйн Руни мечтает о работе в «Манчестер Юнайтед».

38-летний англичанин в настоящий момент не имеет клуба – в январе он был уволен из «Бирмингема», который возглавлял с октября.

«Работа в «Манчестер Юнайтед»? Это цель, я хотел бы однажды этого достичь. Должность в таких клубах, как «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон», – это очень ответственная работа. Я должен вернуться к делу, чтобы рассчитывать на одну из таких должностей в ближайшие десять лет», – приводит United Zone слова знаменитого экс-форварда сборной Англии.

До неудачного прихода в «Бирмингем» Уэйн Руни трудился в американском «ДиСи Юнайтед» и «Дерби Каунти».