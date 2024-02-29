Представители Холанна встретились со спортивным директором «Барселоны»

Агенты нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна провели встречу со спортивным директором «Барселоны» Деку.

Переход норвежского футболиста в каталонский клуб кажется маловероятным из-за финансовых трудностей гранда Ла Лиги. При этом президент «Барселоны» Жоан Лапорта по-прежнему мечтает о подписании звезды «горожан», информирует инсайдер Херард Ромеро. По данным источника, в среду спортивный директор «сине-гранатовых» Деку обсудил этот вопрос с агентами Рафаэлой Пиментой и Максвеллом, которые также представляют интересы Маттейса де Лигта, Марко Верратти и других статусных футболистов.

Трансферная стоимость Эрлинга Холанна оценивается порталом Transfermarkt в 180 млн евро. Контракт 23-летнего игрока с «Манчестер Сити» рассчитан до 2027 года.