Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Представители Холанна встретились со спортивным директором «Барселоны»

29 Февраля 2024 • 00:08 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
03.03 18:30

Агенты нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна провели встречу со спортивным директором «Барселоны» Деку.

Переход норвежского футболиста в каталонский клуб кажется маловероятным из-за финансовых трудностей гранда Ла Лиги. При этом президент «Барселоны» Жоан Лапорта по-прежнему мечтает о подписании звезды «горожан», информирует инсайдер Херард Ромеро. По данным источника, в среду спортивный директор «сине-гранатовых» Деку обсудил этот вопрос с агентами Рафаэлой Пиментой и Максвеллом, которые также представляют интересы Маттейса де Лигта, Марко Верратти и других статусных футболистов.

Трансферная стоимость Эрлинга Холанна оценивается порталом Transfermarkt в 180 млн евро. Контракт 23-летнего игрока с «Манчестер Сити» рассчитан до 2027 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Эрлинг Холанн Рафаэла Пимента трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 29 Февраля
00:26
Руни признался, что хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед»
00:08
Представители Холанна встретились со спортивным директором «Барселоны»
28 Февраля
21:53
«Манчестер Юнайтед» готов выслушать предложения по Антони
20:03
Названа причина отсутствия игровой практики у цели «Манчестер Юнайтед» Барджи в «Копенгагене»
18:11
Тен Хаг рассказал, как относится к приходу Рэтклиффа в «Манчестер Юнайтед»
15:32
Де Брёйне — о дерби: «Когда у «Манчестер Юнайтед» есть проблемы, то иногда они выступают очень хорошо»
14:26
Гринвуд не хочет возвращаться в «Манчестер Юнайтед» 2
12:34
У тен Хага испортились отношения с Рэшфордом 1
11:54
Ковачич прокомментировал пента-трик Холанна в матче против «Лутона» 4
27 Февраля
21:18
Романо: «Каземиро может покинуть «Манчестер Юнайтед»
21:04
Саудовский клуб готов предложить де Брёйне огромную зарплату
19:20
Мэр Манчестера высказался о Гвардиоле
17:46
Игнатов — о «Манчестер Сити»: «Абсолютно другой уровень» 1
15:59
​Тен Хаг высказался о будущем Антони в «Манчестер Юнайтед»
12:45
Де Брёйне скорее перейдёт в МЛС, нежели в клуб из Саудовской Аравии
11:12
Клубы из Саудовской Аравии будут настойчиво добиваться трансфера Де Брёйне
10:01
Невилл: «Никто из тех, кто смотрит «Манчестер Юнайтед», не знает, что они пытаются делать» 1
26 Февраля
16:24
«Манчестер Юнайтед» летом планирует избавиться минимум от 10 игроков
15:49
Гвардиола: «Мы находимся в решающей части сезона и теперь должны быть стабильными»
14:30
Стало известно, сколько будет получать Бобб по новому контракту с «Манчестер Сити»
13:10
Де Брёйне может завершить карьеру в «Манчестер Сити» в 35 лет
12:28
Тен Хаг – о Хёйлунне: «Он игрок уровня «Манчестер Юнайтед»
09:56
«Манчестер Юнайтед» — главный претендент на Дюмфриса
25 Февраля
20:14
Диаш: Чем больше игроков у «Манчестер Сити», тем сильнее мы становимся
18:20
Сэр Алекс Фергюсон заработал 1 млн фунтов на скачках в Саудовской Аравии
10:30
Совладелец «Манчестер Юнайтед» хочет подписать полузащитника «Лутона»
02:12
Названа стоимость возможного трансфера де Брёйне в Саудовскую Аравию
24 Февраля
23:31
Эдерсон установил рекорд «Манчестер Сити» в Премьер-лиге
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Мбаппе ответил на щедрое предложение «Манчестер Юнайтед» ​Гвардиола назвал единственного игрока «Манчестер Юнайтед», способного играть за «Манчестер Сити» Из «Манчестер Юнайтед» ушёл тренер Раскрыта причина раннего вылета «Спартака» на матч с «Зенитом» ​Джорджина потренировалась с Роналду в спортзале «Арсенал» готов купить нападающего за 120 млн евро - известно имя «Барселона» приняла важное решение по Ямалю ​Новый владелец «Манчестер Юнайтед» придумал жёсткие меры для звёзд Почеттино: «Клопп 4 года не мог выиграть трофей в «Ливерпуле», но посмотрите на команду сейчас» Фердинанд назвал суперклуб, ради которого Артета бросит «Арсенал»
«Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Реал» лишился 27 голов из-за VAR ​Семин: «Семак работает лучше Адвоката и Спаллетти» Роналду, угомонись, хватит позориться, имей совесть «Барселона» - «Хетафе»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 ​«Какой позор»: «Реал» пожаловался на судейство
Спортивные новости
Стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина Московское «Динамо» совершило камбэк и вырвало победу в овертайме у ЦСКА в КХЛ «Металлург» обыграл «Авангард» и финишировал первым в Восточной конференции КХЛ Фёдор Канарейкин – о достижении Гусева: «Рекорд Мозякина побить, это надо иметь большой талант» Андрей Чесноков – об игре Меншика: «Он классный теннис показывает» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Февраля
00:52 · Англия. Кубок Англии
Кумас стал четвёртым самым молодым автором гола в дебютном матче за «Ливерпуль»
00:52 · Англия. Кубок Англии
«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграют в 1/4 финала Кубка Англии – известны все пары
00:52 · Англия. Кубок Англии
Резервисты «Ливерпуля» разгромили «Саутгемптон»
00:43 · Англия. Кубок Англии
«Манчестер Юнайтед» на 89-й минуте забил единственный гол в ворота «Ноттингем Форест»
00:42 · Англия. Кубок Англии
Ширер: «Антони снова сделал недостаточно»
00:27 · Англия. Кубок Англии
«Челси» на 90-й минуте забил победный гол в ворота «Лидса»
00:26 · Англия. Премьер-лига
Руни признался, что хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед»
00:08 · Англия. Премьер-лига
Представители Холанна встретились со спортивным директором «Барселоны»
28 Февраля
23:24 · Англия. Премьер-лига
Мудрик забил первый гол в 2024 году
22:54 · Англия. Кубок Англии
Тен Хаг прокомментировал возвращение Антони в стартовый состав «Манчестер Юнайтед»
22:51 · Англия. Кубок Англии
Состоялась жеребьёвка четвертьфиналов Кубка Англии
22:38 · Англия. Кубок Англии
Тен Хаг: «Фернандеш и Варан – настоящие победители»
22:30 · Англия. Кубок Англии
«Ливерпуль» - «Саутгемптон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
22:15 · Англия. Кубок Англии
«Ноттингем Форест» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
22:00 · Англия. Кубок Англии
«Челси» - «Лидс»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2
Все новости
Рекомендуем