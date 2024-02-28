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Мудрик забил первый гол в 2024 году

28 Февраля 2024 • 23:24 Комментировать
Челси
3:2
Лидс
окончен

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик оформил свой первый гол в 2024 году. Это случилось в матче 1/8 финала Кубка Англии, в рамках которого «синие» принимают на «Стэмфорд Бридж» гостей из «Лидса» в принципиальном матче.

Мудрик отметился ближе к перерыву на 37-й минуте встречи. Михаил примерно с 10 метров точно пробил по воротам Иллана Мелье, замыкая прострел от Рахима Стерлинга.

Напомним, что следить за событиями матча «Челси» и «Лидса» можно в текстовой трансляции на нашем портале. К исходу первого тайма «синие» впереди, 2:1, но впереди ещё очень много времени и всё может развернуться на 180 градусов.

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Евро-Футбол.Ру,
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