«Манчестер Юнайтед» готов выслушать предложения по Антони

Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони может покинуть английский клуб в летнее трансферное окно.

По информации издания Daily Mail, «красные дьяволы» могут рассмотреть офферы от других европейских клубов.

На данный момент один из владельцев манкунианцев, британский бизнесмен Джим Рэтклифф занимается изучением стоимости и эффективности игроков команды.

Миллиардер недоволен соотношением цена-качество в случае с бразильцем. При этом наставник клуба Эрик тен Хаг не устаёт верить в потенциал футболиста.

Стоит отметить, что в текущем сезоне игрок провёл за «Манчестер Юнайтед» 26 встреч во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.