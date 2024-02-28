«Манчестер Сити» не проигрывает 55 матчей подряд, если играет Родри

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» порадовал своих болельщиков крупной победой над «Лутон Таун» (6:2). Журналисты сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подсчитали, что «горожане» не проигрывают, когда на поле появляется полузащитник Родри уже в 55 матчах подряд.

В последний раз «Манчестер Сити» проигрывал игру с Родри в составе 5 февраля 2023 года. В этой встрече «горожане» с минимальным счётом уступили «Тоттенхэму» со счётом 0:1. После этого команда под руководством Хосепа Гвардиолы проиграла три матча в играх, в которых не принимал участие Родри.

Отметим, что в статистику не попал матч за Суперкубок Англии, где «Манчестер Сити» в серии пенальти уступил «Арсеналу». Основное время матча завершилось со счётом 1:1, а по пенальти «канониры» оказались сильнее 5:2.