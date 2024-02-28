«Роме» будет трудно выкупить Лукаку, у игрока есть другие варианты

Нападающий «Ромы» Ромелу Лукаку, арендованный у «Челси», может окончательно сменить клуб грядущим летом.

Лондонский клуб нуждается в совершении продаж для соблюдения правил АПЛ о прибыли. Руководство «синих» заинтересовано в расставании с Лукаку, и «Рома» хотела бы выкупить форварда, однако оговорённая сумма в 40 млн евро может оказаться слишком высокой для римлян, сообщает Football Italia. К бельгийцу сохраняется интерес из Саудовской Аравии, и в этот раз, весьма вероятно, игрок гораздо охотнее рассмотрит такие варианты, чем в прошлом году.

В активе Ромелу Лукаку 16 забитых мячей и три результативных паса в 33 поединках за «Рому» в текущем сезоне.