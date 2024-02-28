Названа сумма отступных в контракте Аморима – тренер интересен «Ливерпулю» и «Барселоне»

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим продолжает привлекать интерес со стороны грандов европейского футбола.

Основными претендентами на португальца считаются «Ливерпуль» и «Барселона», ведущие поиски замены уходящим в конце сезона Юргену Клоппу и Хави. Также интерес к молодому специалисту приписывается лондонскому «Челси».

По сведениям журналиста Дэвида Орнштейна, сумма отступных, прописанная в контракте Аморима, значительно снизилась: «Думаю, год назад, когда его хотел «Челси», речь шла о 20 млн евро. Теперь, насколько я знаю, его отступные составляют 10 млн евро. Сумма может показаться низкой, если сравнивать с ценниками игроков, но это всё ещё слишком большая компенсация за тренера, нравится нам это или нет», – поведал инсайдер.