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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола продвигает запрет на увольнение тренеров в АПЛ, он хочет остаться без конкурентов

28 Февраля 2024 • 20:58 Комментировать

Накануне в СМИ появилась любопытная информация о том, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола и наставник «Арсенала» Микель Артета обратились в Ассоциацию тренеров страны с интересным предложением. Специалисты предложили ввести запрет на увольнение и переход тренеров в другие клубы вне трансферных окон. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, как данное нововведение может помочь Гвардиоле.

Увольнения только во время трансферных окон

Такое нововведение может сильно повлиять на многие клубы Английской премьер-лиги, но значительно обезопасит тренеров. В последнее время руководители не любят ждать, они хотят всего сразу, поэтому тренеры могут быть отправлены в отставку уже через три-четыре месяца, если не показывают результат. Конечно, каждый решает сам, как ему руководить клубом, но в такой ситуации очень страдает не только психологическое состояние тренера, но и его репутация, ведь если тебя увольняют из трёх разных команд за один год, то вряд ли в дальнейшем найдётся много желающих подписать с тобой контракт.

Если тренер не подойдёт, то уничтожит весь клуб

Но есть и обратная сторона медали. При новом правиле могут пострадать клубы, если не угадают с заменой тренера, а такое случается нередко. Как это сыграет на руку Гвардиоле? Простой пример: в конце текущего сезона наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп покинет свой пост после девяти лет в клубе, и мерсисайдцам предстоит искать нового тренера. Наверняка английский гранд уже сейчас занят этим вопрос, но нет никакой гарантии, что новый специалист сможет сразу дать результат, а в «Ливерпуле» никто долго ждать не будет, если ты не Клопп. Если летом «Ливерпуль» сделает неправильный выбор, то ничего не сможет изменить до января, а это будет уже середина сезона, и неизвестно, на какой позиции могут оказаться «красные» за это время. При этом нельзя исключать, что и зимой клуб угадает с тренером, ведь на примере «Челси» понятно, что точные попадания случаются далеко не всегда.

Моуринью после ухода из Ромы может себе купить планету!     

После ряда увольнений из больших команд португальский специалист Жозе Моуринью получил более 100 миллионов компенсации за свою длительную карьеру. Почему так произошло? Потому что нужно иметь очень хороших агентов. Кроме того, Моуринью – это бренд, по этой причине все клубы шли у него на поводу и соглашались на любые условия, что не раз приводило их к серьёзным проблемам. Это касается не только португальца, но и многих других тренеров, которые пытаются себя обезопасить и прописывают космические суммы в договорах, а если тренера нельзя будет уволить в любой момент, то никто не захочет платить большие суммы за расторжение контрактов. Здесь уже появляются вопросы к именитым специалистам, будут ли они готовы пойти на такое, если они гарантированно работают до трансферного окна, но после могут быть уволены и получить гроши компенсации?

Гвардиола и Артета продвигают громкое нововведение в АПЛ

Дмитрий Миляев

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Хосеп Гвардиола Микель Артета АПЛ ещё теги
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