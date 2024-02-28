Агент Жоржиньо назвал клубы Серии А, в которые может перейти игрок

Агент полузащитника лондонского «Арсенала» Жоржиньо высказался о возможном возвращении своего клиента в Италию.

Контракт 32-летнего футболиста с «канонирами» истекает по окончании текущего сезона, однако в договоре предусмотрена опция автоматической пролонгации на год.

«Очевидно, что приоритет Жоржиньо – продление контракта с «Арсеналом». Он хорошо устроился в клубе.

Если речь будет идти о возвращении в Италию, то я бы предпочёл вариант с «Лацио», в котором работает Сарри, отлично знающий Жоржиньо. Подобное можно сказать про «Ювентус» и спортивного директора Джунтоли. Не стоит исключать и возвращение в «Наполи», где трудится Кальцона, бывший ассистент Сарри.

Контактов с «Ромой» никогда не было. А в «Интере» и «Милане» хотел бы играть каждый, поэтому не стоит ничего заранее исключать», – поведал агент итальянца.