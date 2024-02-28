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Названа причина отсутствия игровой практики у цели «Манчестер Юнайтед» Барджи в «Копенгагене»

28 Февраля 2024 • 20:03 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
03.03 18:30

Стала известна причина, почему игрок «Копенгагена» Руни Барджи потерял место составе датского клуба.

По информации из соцсетей от итальянского журналиста Фабрицио Романо, причиной этому является то, что футболист не собирается подписывать новый долгосрочный контракт.

Его решение связано с интересом к Барджи со стороны многих топовых европейских клубов. В частности, на Руни претендует английский «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Барджи находится в системе «Копенгагена» с 2020 года. В текущем сезоне он провёл 21 встречу во всех турнирах и забил 10 мячей. Его действующее соглашение рассчитано до конца 2025 года.


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