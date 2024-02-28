Кьеза интересен трём топ-клубам АПЛ

Вингер Федерико Кьеза может покинуть «Ювентус» в летнее трансферное окно. Туринский клуб планирует расстаться с несколькими футболистами, чтобы заработать, и Кьеза может отправиться на выход.

Как сообщает TodoFichajes, интерес к 26-летнему Кьезе проявляют сразу три топ-клуба Английской премьер-лиги – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Челси».

В сезоне 2023/2024 Федерико Кьеза поучаствовал в 22 матчах «Ювентуса». В них вингер записал на свой счёт шесть голов и два голевых паса на партнёров.

Ранее появилась информация о том, что Кьеза досрочно завершил тренировку «Ювентуса» из-за полученного повреждения.