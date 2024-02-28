​Эллардайс: Готов возглавить «Челси»

Известный английский тренер Сэм Эллардайс ответил на вопрос, готов ли он возглавить «Челси».

«О да, ради такой возможности я бы завтра прилетел из Дубая – доставьте меня туда!» - в шутку ответил Эллардайс, давая комментарий для talkSPORT.

В настоящий момент главным тренером «Челси» является Маурисио Почеттино. Команда в нынешнем сезоне не впечатляет – прямо сейчас «пенсионеры» занимают одиннадцатое место в турнирной таблице Премьер-лиги. На выходных «Челси» проиграл «Ливерпулю» (0:1) в финале Кубка лиги.

Отметим, что 69-летний Сэм Эллардайс находится без работы с прошлого лета после ухода из «Лидса».