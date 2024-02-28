​«Барселона» продолжает следить за Гринвудом

Будущее Мэйсона Гринвуда остаётся неопределённым и, как следствие, обсуждаемым. Как сообщает The Athletic, за английским форвардом следят «Барселона» и ещё несколько клубов.

В настоящий момент Гринвуд выступает за «Хетафе» в аренде. При этом права на футболиста принадлежат «Манчестер Юнайтед».

В сезоне 2023/2024 Мэйсон Гринвуд провёл 25 официальных матчей, в которых записал на свой счёт семь голов и пять результативных передач на партнёров.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 22-летнего Мэйсона Гринвуда в 7,5 миллиона евро.