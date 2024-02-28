Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Барселона» продолжает следить за Гринвудом

28 Февраля 2024 • 19:27 Комментировать

Будущее Мэйсона Гринвуда остаётся неопределённым и, как следствие, обсуждаемым. Как сообщает The Athletic, за английским форвардом следят «Барселона» и ещё несколько клубов.

В настоящий момент Гринвуд выступает за «Хетафе» в аренде. При этом права на футболиста принадлежат «Манчестер Юнайтед».

В сезоне 2023/2024 Мэйсон Гринвуд провёл 25 официальных матчей, в которых записал на свой счёт семь голов и пять результативных передач на партнёров.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 22-летнего Мэйсона Гринвуда в 7,5 миллиона евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Хетафе Мэйсон Гринвуд трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Мбаппе ответил на щедрое предложение «Манчестер Юнайтед» ​Гвардиола назвал единственного игрока «Манчестер Юнайтед», способного играть за «Манчестер Сити» Из «Манчестер Юнайтед» ушёл тренер Раскрыта причина раннего вылета «Спартака» на матч с «Зенитом» ​Джорджина потренировалась с Роналду в спортзале «Барселона» приняла важное решение по Ямалю «Арсенал» готов купить нападающего за 120 млн евро - известно имя ​Новый владелец «Манчестер Юнайтед» придумал жёсткие меры для звёзд Почеттино: «Клопп 4 года не мог выиграть трофей в «Ливерпуле», но посмотрите на команду сейчас» Фердинанд назвал суперклуб, ради которого Артета бросит «Арсенал»
Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ «Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Реал» лишился 27 голов из-за VAR ​Семин: «Семак работает лучше Адвоката и Спаллетти» Роналду, угомонись, хватит позориться, имей совесть
Спортивные новости
Стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина Московское «Динамо» совершило камбэк и вырвало победу в овертайме у ЦСКА в КХЛ «Металлург» обыграл «Авангард» и финишировал первым в Восточной конференции КХЛ Фёдор Канарейкин – о достижении Гусева: «Рекорд Мозякина побить, это надо иметь большой талант» Андрей Чесноков – об игре Меншика: «Он классный теннис показывает» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Февраля
19:43 · Англия. Премьер-лига
Кьеза интересен трём топ-клубам АПЛ
19:37 · Англия. Премьер-лига
​Эллардайс: Готов возглавить «Челси»
19:27 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» продолжает следить за Гринвудом
19:16 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, готов ли Стерлинг к переезду в Саудовскую Аравию слухи
19:04 · Англия. Премьер-лига
Эллардайс — о «Челси»: «Я давно не видел защиты хуже, чем у них»
18:48 · Англия. Премьер-лига
​Названы 9 звёзд АПЛ, которых хотят видеть в Саудовской Аравии
18:41 · Англия. Премьер-лига
Тель был готов перейти в «Манчестер Юнайтед», но трансфер сорвался из-за Тухеля слухи
18:34 · Англия. Премьер-лига
Нагельсманн ближайшим летом может оказаться в чемпионате Англии
18:28 · Англия. Премьер-лига
​Мудрик плакал из-за срыва трансфера в «Арсенал»
18:22 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» может подписать форварда «Брайтона» слухи
18:17 · Англия. Премьер-лига
​Назван приоритет Тухеля при выборе нового клуба
18:12 · Англия. Премьер-лига
​Замена Клоппу: «Ливерпуль» сделал запрос по Хаби Алонсо
18:11 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг рассказал, как относится к приходу Рэтклиффа в «Манчестер Юнайтед»
17:59 · Англия. Премьер-лига
​Де Брёйне вплотную приблизился к Месси в рейтинге лучших ассистентов
16:53 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» сохраняет интерес к Нусе
Все новости
Рекомендуем