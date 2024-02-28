Стало известно, готов ли Стерлинг к переезду в Саудовскую Аравию

Раскрыто будущее нападающего лондонского «Челси» Рахима Стерлинга.

Как утверждает известный инсайдер Фабрицио Романо, представители 29-летнего футболиста ни разу не контактировали с саудовским «Аль-Хилялем», несмотря на информацию в СМИ.

Согласно данным источника, Стерлинг предан «Челси», поэтому не планирует переезжать в Саудовскую Аравию.

В нынешнем сезоне Стерлинг провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и записал на свой счет восемь голевых передач.

Контракт Стерлинга с «Челси» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 45 миллионов евро.