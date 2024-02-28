Эллардайс — о «Челси»: «Я давно не видел защиты хуже, чем у них»

Британский наставник Сэм Эллардайс поделился мнением об игре «Челси» в нынешнем сезоне.

«Нужно что-то делать с обороной. Это худшая оборона, которую я видел в Англии за долгое-долгое время», - приводит слова специалиста издание TalkSport.

По мнению тренера, с такими выступлениями нельзя победить в чемпионате Англии. Эллардайс считает, что не зря другие команды находятся в лидирующей группе, так как они надёжно играют у своих ворот.

Добавим, что после 25 туров в АПЛ «аристократы» находятся на 11-й строчке турнирной таблицы. Коллектив Маурисио Почеттино заработал 35 баллов. В следующем матче подопечные аргентинского специалиста отправятся в гости к «Брентфоду». Игра состоится 2 марта.