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Тель был готов перейти в «Манчестер Юнайтед», но трансфер сорвался из-за Тухеля слухи

28 Февраля 2024 • 18:41 Комментировать
Фрайбург
...
Бавария
1 6.00 X 4.70 2 1.48
01.03 22:30

Вингер мюнхенской «Баварии» Матис Тель мог перебраться в «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно.

Как стало известно журналисту Кристиану Фальку, 18-летний француз рассматривал вариант с переходом в «Манчестер Юнайтед» после окончания текущего сезона. Однако решение игрока изменила ситуация с главным тренером «Баварии». Напомним, ранее сообщалось, что Томас Тухель покинет клуб предстоящим летом, по этой причине Тель решил остаться в «Баварии», отмечает источник.

В текущем сезоне Тель провел 29 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал четыре голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Томас Тухель Матис Тель трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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