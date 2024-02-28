Вингер мюнхенской «Баварии» Матис Тель мог перебраться в «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно.

Как стало известно журналисту Кристиану Фальку, 18-летний француз рассматривал вариант с переходом в «Манчестер Юнайтед» после окончания текущего сезона. Однако решение игрока изменила ситуация с главным тренером «Баварии». Напомним, ранее сообщалось, что Томас Тухель покинет клуб предстоящим летом, по этой причине Тель решил остаться в «Баварии», отмечает источник.

В текущем сезоне Тель провел 29 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал четыре голевые передачи.