​Мудрик плакал из-за срыва трансфера в «Арсенал»

Прошлой зимой за трансфер Михаила Мудрика боролись два гранда Премьер-лиги из Лондона – «Арсенал» и «Челси». В итоге борьбу выиграли «пенсионеры», которые заплатили за вингера «Шахтёру» 70 миллионов евро.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на TheAthletic, в январе 2023 года Мудрик расплакался, когда «Арсенал» сообщил ему о срыве трансфера по дороге в аэропорт. Отмечается, что украинец очень хотел играть за «канониров» под руководством Микеля Артеты.

Всего за «Челси» Михаил Мудрик провёл 43 матча. В них украинец записал на свой счёт четыре гола и пять результативных передач на партнёров.