Известный тренер Зинедин Зидан уже почти три года не имеет тренерской работы. Не за горами момент, когда француз снова получит команду, благо вариантов у него хватает. Поговаривают, что пригласить Зидана на тренерский мостик очень хочет Джим Рэтклифф, который недавно выкупил 25% акций «Манчестер Юнайтед».

Если верить информации TodoFichajes, то Зидан в настоящий момент ведёт с «Манчестер Юнайтед» переговоры.

Ранее Джим Рэтклифф подчёркивал своё намерение вернуть «Манчестер Юнайтед» на лидирующие позиции не только в английском, но и в мировом футболе.

Сейчас «Манчестер Юнайтед» тренирует Эрик тен Хаг, команда занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.

​Новый владелец «Манчестер Юнайтед» хочет назначить тренером Зидана