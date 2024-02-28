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«Барселона» может подписать форварда «Брайтона» слухи

28 Февраля 2024 • 18:22 Комментировать
Атлетик Б
...
Барселона
03.03 23:00

Нападающий «Брайтона» Жуан Педро может продолжить карьеру в «Барселоне». Об этом сообщает журналист Джерард Ромеро.

По информации источника, каталонский клуб уже запросил у «Брайтона» информацию по поводу возможного трансфера 22-летнего бразильского форварда.  

В текущем сезоне Педро появился на поле в 32 матчах во всех турнирах, в которых забил 19 мячей и стал автором двух результативных передач.

Трудовой договор нападающего с «Брайтоном» рассчитан до середины 2028 года. Согласно данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость Педро составляет 35 миллионов евро.

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