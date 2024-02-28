​Назван приоритет Тухеля при выборе нового клуба

Недавно «Бавария» объявила о том, что Томас Тухель покинет пост главного тренера команды по завершению сезона. У немецкого специалиста вряд ли будут проблемы с поиском новой работы – слухи активно связывают Тухеля с несколькими клубами.

Согласно информации журналиста Bild Кристиана Фалька, Тухель открыт к работе в «Барселоне». При этом приоритетом для специалиста будет Английская премьер-лига. Так, например, Томас хотел бы потренировать «Манчестер Юнайтед» при поступлении соответствующего предложения.

Что касается «Барселоны», то на эту должность претендует ещё один известный немецкий тренр – Ханс-Дитер Флик.