​Замена Клоппу: «Ливерпуль» сделал запрос по Хаби Алонсо

«Ливерпуль» работает над поиском нового главного тренера после того, как Юрген Клопп объявил о намерении покинуть клуб по завершению сезона. Кандидатом номер один мерсисайдцы считают Хаби Алонсо.

Как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк, «Ливерпуль» сделал запрос по Хаби Алонсо его агенту Иньяки Ибаньесу. Руководители «Байера» были проинформированы об этом напрямую. Однако в леверкузенском клубе уверены в том, что Алонсо отклонит предложение «красных».

Действующий контракт Хаби Алонсо с «Байером» рассчитан до конца сезона 2025/2026. Леверкузенцы сейчас уверенно лидируют в Бундеслиге, опережая «Баварию» на восемь зачётных баллов.

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