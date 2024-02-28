Тен Хаг рассказал, как относится к приходу Рэтклиффа в «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о том, что частью акций клуба теперь владеет глава компании INEOS британский миллиардер Джим Рэтклифф.

По мнению специалиста, бизнесмен может помочь выстроить работу на самом высоком уровне, передаёт BBC.

Также нидерландский тренер считает, что клуб в последнее время не соответствуют своим прежним стандартам, однако уже сделаны важные шаги для возвращения в борьбу за победу в чемпионате Англии.

Добавим, что после 26 туров в АПЛ манкунианцы находятся на шестой позиции турнирной таблицы. Команда набрала 44 балла. В следующем матче «красные дьяволы» сразятся с «Манчестер Сити». Игра состоится 3 марта.