Тен Хаг рассказал, как относится к приходу Рэтклиффа в «Манчестер Юнайтед»

По мнению специалиста, бизнесмен может помочь выстроить работу на самом высоком уровне, передаёт BBC.
Также нидерландский тренер считает, что клуб в последнее время не соответствуют своим прежним стандартам, однако уже сделаны важные шаги для возвращения в борьбу за победу в чемпионате Англии.
Добавим, что после 26 туров в АПЛ манкунианцы находятся на шестой позиции турнирной таблицы. Команда набрала 44 балла. В следующем матче «красные дьяволы» сразятся с «Манчестер Сити». Игра состоится 3 марта.
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