​Де Брёйне вплотную приблизился к Месси в рейтинге лучших ассистентов

Эксперты из Transfermarkt решили составить рейтинг футболистов из топ-5 европейских лиг по количеству голевых передач за последние 10 лет. При этом учитывались не только чемпионаты, но и другие соревнования игроков из лучших лиг континента.

На первом месте рейтинга оказался Лионель Месси, который уже не играет в Европе. У аргентинца 203 голевых паса.

Вторая строчка у Кевина де Брёйне из «Манчестер Сити» - 202 ассиста. В ближайшее время бельгиец сможет догнать и обойти Месси. Накануне де Брёйне оформил покер из голевых передач в кубковом матче.

Тройку замыкает Томас Мюллер, у которого 183 голевых паса. Дальше идут Анхель ди Мария (155), Неймар (141), Луис Суарес (131), Рахим Стерлинг (123), Килиан Мбаппе (121), Мохамед Салах (119) и Димитри Пайе (115).