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«Тоттенхэм» сохраняет интерес к Нусе

28 Февраля 2024 • 16:53 Комментировать
Тоттенхэм
...
Кристал Пэлас
02.03 18:00

«Тоттенхэм» продолжает следить за нападающим бельгийского «Брюгге» Антонио Нусой. По информации от журналиста Аласдера Голда, «шпоры» сохраняют интерес к норвежскому форварду.

18-летний Нуса ранее был близок к переходу в другой лондонский клуб – «Брентфорд», но сделка в конечном итоге сорвалась. «Тоттенхэм» готов воспользоваться ситуацией и купить форварда ближайшим летом.

Ранее в стане шпор считали, что конкуренция за Нусу проиграна, но теперь в руководстве снова присутствует оптимизм насчёт потенциальной сделки.

В этом розыгрыше чемпионата Бельгии Нуса отметился тремя голами и тремя результативными передачами.

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