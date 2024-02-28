«Тоттенхэм» сохраняет интерес к Нусе

«Тоттенхэм» продолжает следить за нападающим бельгийского «Брюгге» Антонио Нусой. По информации от журналиста Аласдера Голда, «шпоры» сохраняют интерес к норвежскому форварду.

18-летний Нуса ранее был близок к переходу в другой лондонский клуб – «Брентфорд», но сделка в конечном итоге сорвалась. «Тоттенхэм» готов воспользоваться ситуацией и купить форварда ближайшим летом.

Ранее в стане шпор считали, что конкуренция за Нусу проиграна, но теперь в руководстве снова присутствует оптимизм насчёт потенциальной сделки.

В этом розыгрыше чемпионата Бельгии Нуса отметился тремя голами и тремя результативными передачами.