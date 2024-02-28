​В Англии считают, что «Арсеналу» повезло проиграть гонки за Мудриком и Кайседо

В прошлом году «Арсенал» претендовал на полузащитника Мойсеса Кайседо и вингера Михаила Мудрика. «Канониры» проиграли эти гонки – оба футболиста в итоге перебрались в «Челси». На страницах The Athletic вышел материал с оценкой ситуации.

«Неспособность «Арсенала» подписать Мудрика и Кайседо была разрушительной, но оказалась скрытым благословением», - такой заголовок имеет материал.

Если говорить о Мудрике, то в январе 2023 года «Челси» заплатил за украинца 70 миллионов евро. Впрочем, с тех пор футболист забил только четыре гола и отдал лишь пять голевых передач в 43 официальных матчах.