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​В Англии считают, что «Арсеналу» повезло проиграть гонки за Мудриком и Кайседо

28 Февраля 2024 • 16:49 Комментировать

В прошлом году «Арсенал» претендовал на полузащитника Мойсеса Кайседо и вингера Михаила Мудрика. «Канониры» проиграли эти гонки – оба футболиста в итоге перебрались в «Челси». На страницах The Athletic вышел материал с оценкой ситуации.

«Неспособность «Арсенала» подписать Мудрика и Кайседо была разрушительной, но оказалась скрытым благословением», - такой заголовок имеет материал.

Если говорить о Мудрике, то в январе 2023 года «Челси» заплатил за украинца 70 миллионов евро. Впрочем, с тех пор футболист забил только четыре гола и отдал лишь пять голевых передач в 43 официальных матчах.  

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Челси Ливерпуль Арсенал Лондон Михаил Мудрик Мойсес Кайседо ещё теги
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