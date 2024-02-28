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​Будущее Почеттино под вопросом – в «Челси» обсуждают смену тренера

28 Февраля 2024 • 15:33 Комментировать

Будущее главного тренера «Челси» Маурисио Почеттино является неопределённым. Как сообщает HITC, футбольный отдел «пенсионеров» рассматривает возможность смены главного тренера, однако окончательное решение будут принимать совладельцы – Тодд Бёли и Бехдад Эгбали.

По данным источника, в управлении «Челси» есть те, кто считает, что тренера лучше сменить. Однако есть и те, кто поддерживает Почеттино и призывает предоставить аргентинцу время.

Сам Почеттино якобы уверен, что если «Челси» реализует планы на трансферное лето, то команда будет готова бороться за высокие места в Премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино Тодд Бёли Бехдад Эгбали ещё теги
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