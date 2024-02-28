Де Брёйне — о дерби: «Когда у «Манчестер Юнайтед» есть проблемы, то иногда они выступают очень хорошо»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне высказался о предстоящем дерби против «Манчестер Юнайтед».

Хавбек заявил, что сейчас «Манчестер Сити» идет на хорошей серии, но отметил, что все победы даются нелегко.

— Это дерби, и я знаю, что когда у «Манчестер Юнайтед» есть проблемы, то иногда они выступают очень хорошо, но мы тоже постараемся хорошо сыграть в это в воскресенье, — передает слова де Брёйне Mail Online.

После 26 туров «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 59 очков.

Встреча между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» состоится 3 марта. Старт поединка запланирован на 18:30 по мск.