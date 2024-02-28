Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тимбер возобновил тренировки с «Арсеналом»

28 Февраля 2024 • 15:27 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
...
Арсенал
04.03 23:00

Защитник лондонского «Арсенала» Юррьен Тимбер возобновил тренировки с «канонирами». По информации от AFC Amden, нидерландский футболист вновь занимается в общей группе.

Напомним, в дебютном матче за «Арсенал» Тимбер в августе порвал крестообразные связки колена, из-за чего выбыл из строя на длительный срок. После нескольких месяцев реабилитации футболист наконец близок к возвращению на поле.

22-летний Тимбер летом перебрался в «Арсенал» за 40 миллионов евро компенсации. Защитник способен закрыть абсолютно любую позицию в обороне.

Напомним, летом 2022 года Юррьен мог оказаться в «Манчестер Юнайтед».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Юррьен Тимбер

Новости по матчу

Сегодня, 28 Февраля
15:27
Тимбер возобновил тренировки с «Арсеналом»
11:42
«Арсенал» рассматривает четырёх кандидатов на позицию форварда
27 Февраля
13:05
«Бавария» поспорит с двумя английскими топ-клубами за Пальинью
11:20
Невеш: «Я был близок к переходу в три клуба, но все варианты сорвались»
26 Февраля
13:00
«Арсенал» нацелился на форварда «Брайтона» 1
12:24
«Ювентус» требует 60 миллионов евро за трансферную цель «Арсенала» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД АРСЕНАЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Мбаппе ответил на щедрое предложение «Манчестер Юнайтед» ​Гвардиола назвал единственного игрока «Манчестер Юнайтед», способного играть за «Манчестер Сити» Раскрыта причина раннего вылета «Спартака» на матч с «Зенитом» Из «Манчестер Юнайтед» ушёл тренер ​Джорджина потренировалась с Роналду в спортзале «Барселона» приняла важное решение по Ямалю ​Новый владелец «Манчестер Юнайтед» придумал жёсткие меры для звёзд «Арсенал» готов купить нападающего за 120 млн евро - известно имя Фердинанд назвал суперклуб, ради которого Артета бросит «Арсенал» Почеттино: «Клопп 4 года не мог выиграть трофей в «Ливерпуле», но посмотрите на команду сейчас»
Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ «Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Реал» лишился 27 голов из-за VAR ​Семин: «Семак работает лучше Адвоката и Спаллетти» Роналду, угомонись, хватит позориться, имей совесть
Спортивные новости
Стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина Московское «Динамо» совершило камбэк и вырвало победу в овертайме у ЦСКА в КХЛ «Металлург» обыграл «Авангард» и финишировал первым в Восточной конференции КХЛ Фёдор Канарейкин – о достижении Гусева: «Рекорд Мозякина побить, это надо иметь большой талант» Андрей Чесноков – об игре Меншика: «Он классный теннис показывает» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Февраля
15:33 · Англия. Премьер-лига
​Будущее Почеттино под вопросом – в «Челси» обсуждают смену тренера
15:32 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне — о дерби: «Когда у «Манчестер Юнайтед» есть проблемы, то иногда они выступают очень хорошо»
15:27 · Англия. Премьер-лига
Тимбер возобновил тренировки с «Арсеналом»
15:27 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» продлил контракт с полузащитником официально
15:22 · Англия. Кубок Англии
Де Брёйне: Не ожидал, что так вернусь после травмы
15:22 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» надеется вернуть Эдвардса
15:14 · Англия. Премьер-лига
​Салах подписал контракт в Саудовской Аравии – источник
15:09 · Англия. Премьер-лига
Райт раскритиковал Почеттино за слова на пресс-конференции
14:27 · Англия. Премьер-лига
​Защитник сборной Англии пропустит ещё 6-8 недель
14:26 · Англия. Премьер-лига
Гринвуд не хочет возвращаться в «Манчестер Юнайтед» слухи
12:34 · Англия. Премьер-лига
У тен Хага испортились отношения с Рэшфордом 1
12:27 · Англия. Премьер-лига
Минто: «Джексону нужно ещё около двух лет, чтобы дорасти до уровня «Челси»
11:54 · Англия. Премьер-лига
Ковачич прокомментировал пента-трик Холанна в матче против «Лутона» 3
11:42 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» рассматривает четырёх кандидатов на позицию форварда
11:20 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Челси» проиграл 6 финалов подряд? Я пережил то же самое»
Все новости
Рекомендуем