Тимбер возобновил тренировки с «Арсеналом»

Защитник лондонского «Арсенала» Юррьен Тимбер возобновил тренировки с «канонирами». По информации от AFC Amden, нидерландский футболист вновь занимается в общей группе.

Напомним, в дебютном матче за «Арсенал» Тимбер в августе порвал крестообразные связки колена, из-за чего выбыл из строя на длительный срок. После нескольких месяцев реабилитации футболист наконец близок к возвращению на поле.

22-летний Тимбер летом перебрался в «Арсенал» за 40 миллионов евро компенсации. Защитник способен закрыть абсолютно любую позицию в обороне.

Напомним, летом 2022 года Юррьен мог оказаться в «Манчестер Юнайтед».