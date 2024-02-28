Полузащитник «Кристал Пэлас» Шейк Дукуре продлил контракт. 24-летний футболист поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до конца сезона 2028/2029. Информация размещена на официальном сайте «орлов».

За «Кристал Пэлас» Дукуре выступает с лета 2022 года после трансфера из «Ланса». С тех пор малиец провёл за лондонскую команду 47 матчей, в которых записал на свой счёт три голевых паса на партнёров.

«Кристал Пэлас» на текущий момент занимает 13-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Ближайший матч команда проведёт 2 марта – против «Тоттенхэма».