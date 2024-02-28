Райт раскритиковал Почеттино за слова на пресс-конференции

Бывший нападающий «Арсенала» Иан Райт раскритиковал главного тренера «Челси» Маурисио Почеттино, который вчера дал пресс-конференцию перед матчем с «Лидсом» в ⅛ финала Кубка Англии. В воскресенье «синие» проиграли «Ливерпулю» в финале Кубка лиги.

«На пресс-конференции Почеттино говорил о том, что игроки устали после поражения в финале. Если бы я был фанатом «Челси», я бы воспринял это как очень негативный момент. На данном этапе он не знает, каково изо всех сил стараться победить», – цитирует Райта журналист Саймон Филлипс.

Ранее сообщалось, что Почеттино может быть уволен по окончании нынешнего сезона.