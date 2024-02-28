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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Защитник сборной Англии пропустит ещё 6-8 недель

28 Февраля 2024 • 14:27 Комментировать

Защитник «Кристал Пэлас» и национальной сборной Англии Марк Гехи находится в лазарете. Как сообщает Daily Mail, у 23-летнего Гехи возникли осложнения после травмы колена, полученной в начале месяца в игре Премьер-лиги против «Брайтона».

По данным источника, Гехи обратился к специалистам и перенёс хирургическое вмешательство. Футболист пропустит ещё от шести до восьми недель. Таким образом, Гехи не выступит за сборную Англии в мартовских подготовительных матчах.

Стоит сказать, что слухи активно связывают Марка Гехи с переходом в более статусный клуб Английской премьер-лиги.

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