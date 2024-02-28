Гринвуд не хочет возвращаться в «Манчестер Юнайтед»

Вингер «Хетафе» Мэйсон Гринвуд не планирует возвращаться в «Манчестер Юнайтед» предстоящим летом. Напомним, 22-летний игрок выступает за испанский клуб на правах аренды.

Как утверждает The Athletic, Гринвуд считает, что «Манчестер Юнайтед» не поддержал его в нужный момент, поэтому у него больше нет желания выступать за эту команду. Сообщается, что Гринвуд предпочитает остаться в Испании.

Ранее появилась информация, что в услугах Гринвуда заинтересованы «Барселона» и «Атлетико» Мадрид.

В текущем сезоне футболист принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых забил семь мячей и стал автором пяти ассистов.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Гринвуда составляет 7,5 млн евро.