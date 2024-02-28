У тен Хага испортились отношения с Рэшфордом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг имеет напряжённые отношения с нападающим Маркусом Рэшфордом. По информации от Talksport, с недавних пор нидерландец и англичанин очень холодно относятся друг к другу.

Напомним, в первом сезоне тен Хага Рэшфорд находился в лучшей форме в своей карьере и отметился 30 голами во всех турнирах. Тем не менее, в нынешней кампании англичанин столкнулся со спадом, и в результате отношения между футболистом и тренером испортились.

Ранее сообщалось, что новое руководство «Манчестер Юнайтед» летом может отправить тен Хага в отставку. Рэшфорд в этом сезоне отметился 5 голами и 2 ассистами в АПЛ.