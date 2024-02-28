Минто: «Джексону нужно ещё около двух лет, чтобы дорасти до уровня «Челси»

Бывший футболист «Челси» Скотт Минто считает, что нападающий Николас Джексон не соответствует уровню лондонского клуба. Напомним, летом сенегалец перебрался на «Стэмфорд Бридж» из испанского «Вильярреала» за 38 миллионов евро.

«Многое зависит от бомбардиров, у «Челси» нет игрока, который способен отправить мяч в сетку. Николас Джексон очень тяжело работал в финале против «Ливерпуля», но ему нужно около двух лет, чтобы дорасти до уровня «Челси», – цитирует Минто журналист Саймон Филлипс.

Джексон в этом розыгрыше Английской премьер-лиги записал на свой актив 7 голов и 3 результативные передачи в 22 матчах. В январе сенегалец пропустил несколько игр из-за участия на Кубке Африки.