Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Минто: «Джексону нужно ещё около двух лет, чтобы дорасти до уровня «Челси»

28 Февраля 2024 • 12:27 Комментировать
Брентфорд
...
Челси
02.03 18:00

Бывший футболист «Челси» Скотт Минто считает, что нападающий Николас Джексон не соответствует уровню лондонского клуба. Напомним, летом сенегалец перебрался на «Стэмфорд Бридж» из испанского «Вильярреала» за 38 миллионов евро.

«Многое зависит от бомбардиров, у «Челси» нет игрока, который способен отправить мяч в сетку. Николас Джексон очень тяжело работал в финале против «Ливерпуля», но ему нужно около двух лет, чтобы дорасти до уровня «Челси», – цитирует Минто журналист Саймон Филлипс.

Джексон в этом розыгрыше Английской премьер-лиги записал на свой актив 7 голов и 3 результативные передачи в 22 матчах. В январе сенегалец пропустил несколько игр из-за участия на Кубке Африки.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Николас Джексон

Новости по матчу

Сегодня, 28 Февраля
11:42
«Арсенал» рассматривает четырёх кандидатов на позицию форварда
11:20
Клопп: «Челси» проиграл 6 финалов подряд? Я пережил то же самое»
11:04
Почеттино рассказал о целях «Челси» на оставшуюся часть сезона
01:57
Почеттино – о критике «Челси»: «Никто не говорит ничего плохого о «Ливерпуле» и «Манчестер Сити» 2
27 Февраля
16:51
Почеттино: «Клопп 4 года не мог выиграть трофей в «Ливерпуле», но посмотрите на команду сейчас» 1
16:44
Почеттино: «Нкунку пропустит 3-4 недели»
16:13
Почеттино: «После матча с «Ливерпулем» владельцы выразили мне поддержку»
15:44
У «Челси» снова неприятности: Нкунку получил очередную травму
12:16
Вингер «Челси» интересен многим европейским клубам
26 Февраля
14:43
Почеттино: «Ливерпуль» должен стать для нас примером»
14:38
Петрович – о поражении в финале Кубка лиги: «Очень болезненное ощущение»
12:35
«Челси» летом может купить нападающего из Бундеслиги
11:40
Почеттино оценил перспективы «Челси» после поражения в финале Кубка лиги
11:24
«Челси» рассматривает вариант с назначением де Дзерби
24 Февраля
21:01
Почеттино считает, что у Мудрика нет футбольного интеллекта 2
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БРЕНТФОРД ЧЕЛСИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Мбаппе ответил на щедрое предложение «Манчестер Юнайтед» «Манчестер Сити» готов продать де Брёйне - озвучена сумма Гвардиола и Артета продвигают громкое нововведение в АПЛ ​«Реал» работает над двумя громкими трансферами Раскрыта причина раннего вылета «Спартака» на матч с «Зенитом» «Барселона» приняла важное решение по Ямалю ​Джорджина потренировалась с Роналду в спортзале ​Гвардиола назвал единственного игрока «Манчестер Юнайтед», способного играть за «Манчестер Сити» Из «Манчестер Юнайтед» ушёл тренер ​Новый владелец «Манчестер Юнайтед» придумал жёсткие меры для звёзд
Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ «Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Реал» лишился 27 голов из-за VAR ​Семин: «Семак работает лучше Адвоката и Спаллетти» Роналду, угомонись, хватит позориться, имей совесть
Спортивные новости
Стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина Московское «Динамо» совершило камбэк и вырвало победу в овертайме у ЦСКА в КХЛ «Металлург» обыграл «Авангард» и финишировал первым в Восточной конференции КХЛ Фёдор Канарейкин – о достижении Гусева: «Рекорд Мозякина побить, это надо иметь большой талант» Андрей Чесноков – об игре Меншика: «Он классный теннис показывает» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Февраля
12:34 · Англия. Премьер-лига
У тен Хага испортились отношения с Рэшфордом
12:27 · Англия. Премьер-лига
Минто: «Джексону нужно ещё около двух лет, чтобы дорасти до уровня «Челси»
11:54 · Англия. Премьер-лига
Ковачич прокомментировал пента-трик Холанна в матче против «Лутона»
11:42 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» рассматривает четырёх кандидатов на позицию форварда
11:20 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Челси» проиграл 6 финалов подряд? Я пережил то же самое»
11:10 · Англия. Премьер-лига
Алли получит новый шанс в «Эвертоне»
11:04 · Англия. Премьер-лига
Почеттино рассказал о целях «Челси» на оставшуюся часть сезона
09:59 · Англия. Премьер-лига
Макаллистер высказался об уходе Клоппа из «Ливерпуля»
09:32 · Англия. Премьер-лига
Гари Невилл оценил шансы «Ливерпуля» выиграть АПЛ
08:47 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» решил, как попрощается с Клоппом
03:29 · Англия. Премьер-лига
«Милан» оценивает Тео Эрнандеса в 70-80 млн евро, игрок интересен клубам из трёх чемпионатов
03:18 · Англия. Премьер-лига
Петраки: «Думаю, Конте будет работать в АПЛ, а не в Серии А»
03:07 · Англия. Кубок Англии
Инсайдер Романо рассказал, какого игрока ищет «Манчестер Юнайтед» 1
02:58 · Англия. Кубок Англии
Тренер «Лутона» Эдвардс: «Манчестер Сити» был хорош, не так ли?»
02:41 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» намерен усилить три позиции грядущим летом
Все новости
Рекомендуем