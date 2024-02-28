Ковачич прокомментировал пента-трик Холанна в матче против «Лутона»

Полузащитник «Манчестер Сити» Матео Ковачич прокомментировал выступление нападающего Эрлинга Холанна в матче ⅛ финала Кубка Англии против «Лутона». Напомним, норвежец отметился пента-триком и помог «горожанам» одержать разгромную победу 6:2 на выезде.

«Пять голов в одном матче – это невероятно. Его менталитет заключается в том, чтобы забивать и сражаться. Сегодня игра Холанна в целом была невероятной. Это касается не только голов. Это футболист, которого ты очень рад иметь в своей команде», – цитирует Холанна официальный сайт «Манчестер Сити».

В этом розыгрыше Английской премьер-лиги Эрлинг отметился 17 голами и 5 результативными передачами.