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Ковачич прокомментировал пента-трик Холанна в матче против «Лутона»

28 Февраля 2024 • 11:54 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
03.03 18:30

Полузащитник «Манчестер Сити» Матео Ковачич прокомментировал выступление нападающего Эрлинга Холанна в матче ⅛ финала Кубка Англии против «Лутона». Напомним, норвежец отметился пента-триком и помог «горожанам» одержать разгромную победу 6:2 на выезде.

«Пять голов в одном матче – это невероятно. Его менталитет заключается в том, чтобы забивать и сражаться. Сегодня игра Холанна в целом была невероятной. Это касается не только голов. Это футболист, которого ты очень рад иметь в своей команде», – цитирует Холанна официальный сайт «Манчестер Сити».

В этом розыгрыше Английской премьер-лиги Эрлинг отметился 17 голами и 5 результативными передачами.

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