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Алли получит новый шанс в «Эвертоне»

28 Февраля 2024 • 11:10 Комментировать
Эвертон
...
Вест Хэм
02.03 18:00

Полузащитник «Эвертона» Деле Алли получит в своей команде новую возможность заиграть. По информации от The Athletic, руководство и главный тренер «ирисок» Шон Дайч поддерживают футболиста, который почти год находится вне игры из-за серьёзной травмы.

Отметим, что действующий контракт Алли с «Эвертоном» истекает по окончании нынешнего сезона, но полузащитник с большой долей вероятности получит новое соглашение и останется на «Гудисон Парк».

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» оказался в «Эвертоне» в 2022 году, но с тех пор успел провести всего 13 матчей за команду в Английской премьер-лиге. В этих поединках хавбек не отметился ни одним результативным действием.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Деле Алли

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