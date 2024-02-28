Алли получит новый шанс в «Эвертоне»

Полузащитник «Эвертона» Деле Алли получит в своей команде новую возможность заиграть. По информации от The Athletic, руководство и главный тренер «ирисок» Шон Дайч поддерживают футболиста, который почти год находится вне игры из-за серьёзной травмы.

Отметим, что действующий контракт Алли с «Эвертоном» истекает по окончании нынешнего сезона, но полузащитник с большой долей вероятности получит новое соглашение и останется на «Гудисон Парк».

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» оказался в «Эвертоне» в 2022 году, но с тех пор успел провести всего 13 матчей за команду в Английской премьер-лиге. В этих поединках хавбек не отметился ни одним результативным действием.