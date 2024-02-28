Почеттино рассказал о целях «Челси» на оставшуюся часть сезона

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от оставшейся части сезона. Напомним, команда аргентинца располагается на одиннадцатом месте в Английской премьер-лиге и сохраняет шансы на победу в Кубке Англии.

«Перед стартом сезона нашей целью было выиграть трофеи и квалифицироваться в Лигу чемпионов. Мы хотели выиграть Кубок лиги, хотим выиграть Кубок Англии и Премьер-лигу. Сейчас наша реальность такова, что мы надеемся зацепиться за еврокубковую зону. Конечно, сделать это будет сложно», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

На днях «Челси» проиграл «Ливерпулю» в финале Кубка лиги с минимальным счётом 0:1.