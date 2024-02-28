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Гари Невилл оценил шансы «Ливерпуля» выиграть АПЛ

28 Февраля 2024 • 09:32 Комментировать

Экс-футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о чемпионских шансах «Ливерпуля» в текущем розыгрыше АПЛ.

«Если бы у них не было Юргена Клоппа, то я бы сказал, что у команды сейчас все очень хорошо. Но у него осталось всего несколько месяцев в клубе, принимая во внимание всю его энергию и настрой, вы знаете, что там произойдет. Я не думал раньше, что «Ливерпуль» может стать чемпионом. Но в такой ситуации - это вполне возможно», - цитирует Невилла Manchester Evening News.

По итогам 26 туров чемпионата Англии «красные» набрали 60 очков и занимают первое место. Идущий вторым «Манчестер Сити» отстает на один балл.

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Ливерпуль Гари Невилл
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