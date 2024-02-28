«Ливерпуль» решил, как попрощается с Клоппом

«Ливерпуль» строит планы по прощанию с главным тренером команды Юргеном Клоппом. Немецкий специалист покинет пост наставника по завершении нынешнего сезона.

Как информирует The Times, мерсисайдский гранд рассматривает возможность организации парада автобусов с открытым верхом по улицам города в конце сезона. Это будет сделано для того, чтобы все желающие фанаты могли попрощаться с Клоппом и поблагодарить его за работу.

Юрген занял пост главного тренера «Ливерпуля» в октябре 2015 года. Под руководством немецкого специалиста «красные» стали чемпионами Английской премьер-лиги и победителями Лиги чемпионов.