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«Милан» оценивает Тео Эрнандеса в 70-80 млн евро, игрок интересен клубам из трёх чемпионатов

28 Февраля 2024 • 03:29 Комментировать
Лацио
...
Милан
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01.03 22:45

«Милан» может получить предложения по левому защитнику Тео Эрнандесу в летнее трансферное окно.

Как недавно сообщалось, над подписанием 26-летнего игрока работает «Бавария». Тем не менее, по сведениям журналиста Маттео Моретто, на француза есть и другие претенденты: латераль интересен неназванным представителям Английской премьер-лиги и чемпионата Саудовской Аравии. «Милан» оценивает свою звезду в 70-80 млн евро.

Отмечается, что Тео Эрнандес хотел бы продолжить карьеру в Европе и зарекомендовать себя на самом высоком уровне. «Милан» заинтересован в продлении контракта с футболистом, но пока не начал переговоры.

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Милан Бавария Тео Эрнандес трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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