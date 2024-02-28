«Милан» оценивает Тео Эрнандеса в 70-80 млн евро, игрок интересен клубам из трёх чемпионатов

«Милан» может получить предложения по левому защитнику Тео Эрнандесу в летнее трансферное окно.

Как недавно сообщалось, над подписанием 26-летнего игрока работает «Бавария». Тем не менее, по сведениям журналиста Маттео Моретто, на француза есть и другие претенденты: латераль интересен неназванным представителям Английской премьер-лиги и чемпионата Саудовской Аравии. «Милан» оценивает свою звезду в 70-80 млн евро.

Отмечается, что Тео Эрнандес хотел бы продолжить карьеру в Европе и зарекомендовать себя на самом высоком уровне. «Милан» заинтересован в продлении контракта с футболистом, но пока не начал переговоры.