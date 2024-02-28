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Петраки: «Думаю, Конте будет работать в АПЛ, а не в Серии А»

28 Февраля 2024 • 03:18 Комментировать

Бывший спортивный директор «Ромы» Джанлука Петраки высказался о будущем Антонио Конте.

Итальянский рулевой так и не нашёл работу с момента ухода из лондонского «Тоттенхэма» летом прошлого года. Специалиста связывают с возможным назначением в один из топ-клубов Серии А, однако, по словам Петраки, близкого друга Конте, тот вновь будет тренировать в Англии: «Думаю, он вернётся в АПЛ, поскольку в Серии А слишком много разговоров и мало футбола. Конечно, его приоритетом была Италия, но сейчас я не вижу ни одного клуба Серии А, который мог бы его назначить», – цитирует TMW функционера.

Ранее Антонио Конте возглавлял «Интер», «Челси», сборную Италии и «Ювентус».

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Евро-Футбол.Ру,
Антонио Конте Джанлука Петраки
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