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«Арсенал» намерен усилить три позиции грядущим летом

28 Февраля 2024 • 02:41 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
...
Арсенал
04.03 23:00

Лондонский «Арсенал» рассчитывает укрепить состав после завершения текущего сезона.

«Канониры» не подписали нового центрфорварда в январе, как многие того ждали, но могут сделать это уже летом – такова одна из целей клуба на предстоящее трансферное окно, докладывает журналист Сами Мокбель. В «Арсенале» обеспокоены травматичностью Габриэля Жезуса, поэтому ищут альтернативу бразильскому нападающему. В шорт-листе фигурируют Айвен Тони («Брентфорд»), Виктор Дьёкереш («Спортинг») и Виктор Осимхен («Наполи»).

Кроме того, по данным источника, руководство лондонцев заинтересовано в подписании полузащитника – главной целью считается Мартин Субименди («Реал Сосьедад»). Также изучается возможность приобретения нового вингера, способного составить конкуренцию Габриэлу Мартинелли и Букайо Саке.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Букайо Сака Виктор Осимхен Габриэл Мартинелли Мартин Субименди айвен тони Виктор Дьёкереш трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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