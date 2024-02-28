«Арсенал» намерен усилить три позиции грядущим летом

Лондонский «Арсенал» рассчитывает укрепить состав после завершения текущего сезона.

«Канониры» не подписали нового центрфорварда в январе, как многие того ждали, но могут сделать это уже летом – такова одна из целей клуба на предстоящее трансферное окно, докладывает журналист Сами Мокбель. В «Арсенале» обеспокоены травматичностью Габриэля Жезуса, поэтому ищут альтернативу бразильскому нападающему. В шорт-листе фигурируют Айвен Тони («Брентфорд»), Виктор Дьёкереш («Спортинг») и Виктор Осимхен («Наполи»).

Кроме того, по данным источника, руководство лондонцев заинтересовано в подписании полузащитника – главной целью считается Мартин Субименди («Реал Сосьедад»). Также изучается возможность приобретения нового вингера, способного составить конкуренцию Габриэлу Мартинелли и Букайо Саке.