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Тен Хаг прокомментировал слухи о своём уходе из «Манчестер Юнайтед»

28 Февраля 2024 • 02:05 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
03.03 18:30

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отреагировал на разговоры о вероятной отставке.

По распространённым данным, руководство «красных дьяволов» может решиться на тренерскую перестановку по окончании сезона, поскольку команда не лучшим образом проводит нынешнюю кампанию.

«Меня не волнуют слухи. Я здесь, у меня контракт на три сезона, я сосредоточен только на процессе.

Меня не отвлекают все эти разговоры. Думаю, это интересно только журналистам, болельщикам. Я не сосредоточен на себе – я думаю о команде. Моя задача – находить решения, чтобы игроки выступали наилучшим образом», – цитирует UtdDistrict тен Хага.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг

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