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Почеттино – о критике «Челси»: «Никто не говорит ничего плохого о «Ливерпуле» и «Манчестер Сити»

28 Февраля 2024 • 01:57 Комментировать
Брентфорд
...
Челси
02.03 18:00

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино вновь отметил, что считает критику в адрес своей команды несправедливой.

«Синие» упустили возможность сгладить не самый удачный сезон завоёванным трофеем, проиграв в финале Кубка лиги «Ливерпулю» (0:1). После этого лондонскому клубу вновь начали припоминать огромные суммы, потраченные на покупку новых игроков.

«Никто не говорит ничего плохого о «Ливерпуле» и «Манчестер Сити», и это похоже на ситуацию «если вы выигрываете, то всё хорошо». Это нормально, но в случае с «Челси» всё совершенно иначе из-за 1 млрд фунтов, потраченного на состав. Для меня это несправедливо, но я принимаю чужое мнение», – заявил в интервью Telegraph Почеттино.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Манчестер Сити Маурисио Почеттино ещё теги

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