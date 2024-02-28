Почеттино – о критике «Челси»: «Никто не говорит ничего плохого о «Ливерпуле» и «Манчестер Сити»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино вновь отметил, что считает критику в адрес своей команды несправедливой.

«Синие» упустили возможность сгладить не самый удачный сезон завоёванным трофеем, проиграв в финале Кубка лиги «Ливерпулю» (0:1). После этого лондонскому клубу вновь начали припоминать огромные суммы, потраченные на покупку новых игроков.

«Никто не говорит ничего плохого о «Ливерпуле» и «Манчестер Сити», и это похоже на ситуацию «если вы выигрываете, то всё хорошо». Это нормально, но в случае с «Челси» всё совершенно иначе из-за 1 млрд фунтов, потраченного на состав. Для меня это несправедливо, но я принимаю чужое мнение», – заявил в интервью Telegraph Почеттино.