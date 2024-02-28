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Холанн забил 79 голов за «Манчестер Сити» с момента дебюта – на 30 больше, чем ближайший преследователь из АПЛ

28 Февраля 2024 • 01:36 Комментировать
Лутон Таун
2:6
Манчестер Сити
окончен

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн заметно улучшил свою статистику благодаря пента-трику в матче с «Лутон Таун».

Лидер атаки «горожан» отличился пять раз в поединке Кубка Англии (6:2). В активе норвежца 79 забитых мячей в 83 матчах за «Манчестер Сити» с момента дебюта в июле 2022 года. По информации Opta, ближайший преследователь Холанна по голам за тот же период среди всех игроков АПЛ – Мохамед Салах из «Ливерпуля» – забил на 30 мячей меньше (49).

Эрлинг Холанн перебрался в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии». В текущем сезоне 23-летний форвард поразил ворота соперников 27 раз в 30 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
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