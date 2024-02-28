Холанн забил пять голов в ворота «Лутон Тауна»

Норвежский страйкер «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн забил уже пять голов в ворота «Лутон Тауна» в рамках поединка команд на стадии 1/8 финала Кубка Англии.

Напомним, что по итогу тайма первого Эрлинг стал автором хет-трика. Однако в тайме втором он поразил ворота «шляпников» сначала на 55-й, а потом и на 58-й минутах игры. В итоге – сейчас в активе норвежца пента-трик.

Ранее мы сообщали, что Холанн впервые с сентября 2023 года забил три гола в матче.

Следить за ходом игры «Лутон Тауна» и «Манчестер Сити» можно в текстовой трансляции, которую проводит наш портал.